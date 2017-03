Z-Notaristips (15) - 06/03/17

Soms zijn er meerdere aandeelhouders in een vennootschap, maar staat er in de statuten niets vermeld over de aandelenoverdracht. Betekent dit dan dat iedere vennoot de vrijheid heeft zijn aandelen zomaar over te dragen aan om even het wie? Die vraag stellen we aan Notaris Blindeman.