Z-Notaristips (5) - 30/12/16

Meestal erven mensen vandaag op latere leeftijd. Op het moment dat ze een erfenis krijgen, hebben ze al jaren gewerkt, een huis gekocht, genieten ze van een zeker comfort en hebben ze eigenlijk het geld minder nodig. Hun kinderen daarentegen, staan in de startblokken van hun leven. Misschien willen ze een gezin stichten of een huis kopen.. Een financieel steuntje is dan vaak meer dan welkom. Wat zijn de mogelijkheden in dergelijke situaties? Notaris Blindeman legt uit.