Z-Notaristips (8) - 16/01/17

Of het in uw geval beter is een schenking te doen van vastgoed, een testament op te stellen of gewoon het erfrecht te laten gelden, is iets wat ieder voor zich moet bespreken met zijn of haar notaris. Elke situatie is namelijk anders. We overlopen de verschillende opties met Notaris Van Opstal.