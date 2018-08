10.000.000ste Ford Mustang rolt van de band

n Detroit, Michigan, is de tien miljoenste Ford Mustang van de band gerold. De afgelopen halve eeuw is de sportwagen uitgegroeid tot een waar Amerikaans icoon, dat massa's onvoorwaardelijke adepten achter zich weet te scharen. Sinds Ford de Mustang exporteert, is 't de meest verkochte sportwagen ter wereld.