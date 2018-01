10.000ste woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor

Al 10.000 woningen in Vlaanderen worden verhuurd via een sociaal verhuurkantoor of SVK. Zo'n SVK bedingt een korting voor sociale huurders die anders niet op de private huurmarkt terecht kunnen. In ruil krijgen huiseigenaars garanties en fiscale voordelen. Minister Homans wil die voordelen zelfs nog uitbreiden.