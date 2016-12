10 miljoenste container bezegelt carrière van havenbaas Bruyninckx

De haven van Antwerpen heeft er alweer een recordjaar opzitten. Ruim 214 miljoen ton goederen zijn daar dit jaar gelost of geladen. Een stijging is dat met 3 procent tegenover vorig jaar. De groei is te danken aan de vloeibare bulk, zoals aardolieproducten, maar meer nog aan de containertrafiek die Antwerpen wist af te snoepen van andere havens.