100.000 ton minder CO2 dankzij stoomnetwerk

In de Waaslandhaven is de eerste buis gelegd van wat één van de grootste stoomnetwerken in Europa moet worden. Via een pijpleiding van 5 kilometer lang gaan zes chemiebedrijven in de haven stoom afnemen van verbrandingsinstallaties in de buurt. Stoom die ze nu nog zelf moeten opwekken. Dankzij de pijpleiding gaan de bedrijven jaarlijks 100.000 ton minder CO2 uitstoten.