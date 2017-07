13 miljard extra voor pensioenen: wishfull thinking?

13 miljard euro extra, dat bedrag is nodig, als we in 2040 onze pensioenen willen blijven uitbetalen. Zo blijkt uit het jaarlijks rapport van de Vergrijzingscommissie van het Federaal Planbureau. En dat bedrag is nog een schromelijke onderschatting, is de kritiek van economen. Want de Commissie is veel te optimistisch, op het naïeve af zelfs.