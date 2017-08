150.000.000ste Volkswagen rolt van de band

In het Duitse Wolfsburg is de 150 miljoenste Volkswagen van de band gelopen. Een heuglijk moment. Toch blijven er donkere wolken hangen boven het Duitse automerk. Zo zou de softwareupdate, die na het dieselschandaal is doorgevoerd, niet helemaal storingvrij zij. Op de Duitse tweedehandsmarkt zijn oudere dieslewagens stilaan overkoopbaar geworden.