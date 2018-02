150 jaar oude steenbakkerij groeit nog stevig

Op de vooravond van de bouwbeurs Batibouw aandacht voor een steenbakker: Vande Moortel in Oudenaarde, een van de weinige nog onafhankelijke familiebedrijven in de sector. Maar wel een die stevig investeert. Dit jaar 12 miljoen in een nieuw hoofdkantoor en extra capaciteit. Met name voor de productie van kleiklinkers.