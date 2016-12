2.000 euro hinderpremie bij werken

Handelaars die zwaar te lijden hebben onder openbare werken in hun straat, kunnen vanaf de zomer volgend jaar rekenen op een hinderpremie. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Voortaan krijgt elke handelaar 2000 euro, en als hij z'n zaak moet sluiten 80 euro per dag. Ondernemersorganisatie UNIZO is tevreden.