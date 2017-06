2,4 miljard boete voor Google

2.4 miljard euro. Het is de hoogste boete die de Europese Commissie ooit oplegde aan een bedrijf. Geviseerde partij is internetgigant Google. Die misbruikt volgens de Commissie z'n dominante positie op het web, door eigen advertenties voorrang te geven in de zoekmachine. Het aandeel Google verliest na het nieuws bijna 2 procent.