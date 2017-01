2,7 miljoen voor Gentse diagnose-chip

Pharma-Flui-dics uit Gent haalt 2,7 miljoen euro op om een microchip wereldwijd te commercialiseren. De chip analyseert snel minuscule biologische stalen. Dit kan nuttige informatie opleveren voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. PharmaFluidics begon in 2010 als spin off van de Vrije Universiteit Brussel en zit nu in Zwijnaarde.