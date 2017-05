2 eenvoudige belastingaangiften in plaats van 1 ingewikkelde?

Als we in België naast een federale ook een regionale belastingaangifte zouden hebben, dan zouden we onze belastingaangifte enorm kunnen vereenvoudigen. Dat zegt dienstverlener Deloitte, die een internationaal vergelijkende studie heeft uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er maar één land meer codes op de belastingaangifte heeft dan België.