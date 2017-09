20% groei bij Brantano dankzij vernieuwingsoperatie

Van een bijna failliete keten een succesverhaal maken. Dan hebben we het over Brantano. De schoenenketen, die nu onder de vleugels zit van modegroep FNG, krijgt in een ongezien tempo een make-over. In zowat een jaar tijd zijn al zestig van de zowat honderd winkels vernieuwd. En de investering lijkt te lonen. De vernieuwde winkels zien hun omzet met meer dan 20 procent stijgen, zegt FNG.