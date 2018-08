2000 miljard dollar verdampt op Chinese beurzen

China is klaar om hogere douanetarieven te heffen op z'n Amerikaanse invoer ter waarde van 60 miljard dollar per jaar. Dat heeft het Chinese ministerie van Handel laten weten. Het zoveelste opbod in het oplopende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. De ruzie veroorzaakt heel wat beroering op de Chinese beurzen.