30 miljoen voor innovatie over taalgrens heen

De Vlaamse overheid en de Franstalige gemeenschap gaan samen jaarlijks 30 miljoen euro investeren in wetenschappelijk onderzoek. Ze willen zo samenwerking over de taalgrens heen stimuleren. De eerste onderzoeksprojecten van dit nieuwe EOS-programma moeten in 2018 van start kunnen gaan.