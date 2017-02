"30 procent van het kapitaal kan naar de beurs"

Staatsbank Belfius wil binnen dit en 2 jaar een beursgang voorbereiden. Een pakket van 30 procent van de aandelen in omloop brengen is daarbij het uitgangspunt, vertelt CEO en Manager van het Jaar Marc Raisière. Belfius verkopen aan een buitenlandse bank is uitgesloten, zegt hij, daarvoor heeft de bank de afgelopen jaren te hard gewerkt.