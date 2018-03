300 Vlaamse bedrijven besparen 4.800 gigawatt-uur

Ruim 300 Vlaamse bedrijven zijn er samen in geslaagd jaarlijks 4.800 gigawatt-uur minder energie te verbruiken, een besparing van 3,6% vergeleken met 4 jaar geleden. Dat is al meer dan de helft van de doelstelling die Europa oplegt aan heel Vlaanderen. Het systeem van EnergieBeheersOvereenkomsten tussen de overheid en de industrie is zo'n succes, dat het wordt verlengd voor de komende 4 jaar.