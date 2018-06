5 bonden tegen 1 bij AG Insurance

Het is opmerkelijk in de verzekeringssector: een staking. Meer bepaald bij Ageas-dochter AG Insurance, in Antwerpen en Charleroi. Vijf vakbonden nemen het niet dat de directie enkele nieuwe CAO's heeft afgesloten met maar één vakbond, de Vlaamse vleugel van de christelijke bediendenbond, en eisen dat de directie daarop terugkomt. Wat ze tot nog toe weigerde.