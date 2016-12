50-plussers vullen de extra jobs

Vooral 50-plussers vullen de bijkomende jobs op in ons land. En die extra banen komen dan nog volledig uit de privésector. Langer werken is dus al een realiteit en het is niet langer de overheid die de jobs moet creëren. Een unieke ommekeer in onze arbeidsmarkt die blijkt uit een analyse die De Standaard heeft gemaakt van recente RSZ-cijfers.