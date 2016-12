6 op de 10 Vlamingen pro basisinkomen

Een meerderheid van de Vlamingen is het idee van een basisinkomen genegen. Dat blijkt uit de werkbarometer van Trendhuis. Het basisinkomen is een onvoorwaardelijke geldsom die inkomen via arbeid of vermogen vervangt of aanvult. Zwitserland stemde tegen in een referendum, Finland gaat het vanaf januari uittesten.