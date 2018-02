60 miljard voor infrastructuurfonds Michel

De federale regering wil samen met verzekeraar Ageas en de nucleaire spaarpot Synatom een infrastructuurfonds van 150 miljoen uit de grond stampen. Dat schrijft de krant De Tijd. Het is nog maar een begin, want ook andere investeerders zijn welkom. Zo'n fonds is in elk geval geen overbodige luxe, onze achterstand in publieke investeringen is groot.