80% van nieuwe welvaart naar 1% rijksten

"De toename van het aantal miljardairs is géén teken van een bloeiende economie maar van een systeem dat faalt." Dat zegt Oxfam bij de start van het World Economic Forum in Davos. De organisatie berekende dat vorig jaar 82 procent van de nieuw gecreeërde rijkdom naar de rijkste 1 procent is gevloeid.