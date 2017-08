Aanslagen voeden onrust op de beurzen

Spanje is in rouw na de aanslagen van gisteren in Barcelona en Cambrils. Daarbij vielen minstens veertien doden en raakten zo'n 130 mensen gewond. Op de beurzen voeden de aanslagen een klimaat van onzekerheid, dat al onstaan was door toedoen van Kim Jong-Un en Donald Trump.