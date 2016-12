Aantal faillissementen duikt onder de 10.000

In ons land gingen het voorbije jaar 9.407 bedrijven failliet. Dat berekende Roularta Business Information voor ons. Voor het eerst in 6 jaar duikt het aantal faillissementen daarmee onder de 10.000. Dat hebben we vooral aan de eerste jaarhelft te danken, want sinds augustus ging het aantal faillissementen weer flink de hoogte in.