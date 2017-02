AB InBev maakt opmerkelijke migratie-spot voor Superbowl-spektakel

Zondagnacht spelen de Atlanta Falcons tegen New England Patriots in 51ste Super Bowl. De hoogmis van het American Fooball, en van adverteerders. Zij vechten elk jaar om een spotje te bemachtigen tijdens de pauze. En het is dit jaar een commercial met een Belgisch tintje, die het meest over de tongen gaat.