Ackermans & van Haaren apkt uit met groeivoorzuitzichten

In volle resultatenseizoen was het uitkijken naar de resultaten van Ackermans & van Haaren. De Antwerpse investeringsmaatschappij is actief in uiteenlopende sectoren en is daarmee een goede graadmeter voor onze economie. Zo was het een goed jaar voor vastgoed. Baggerdochter Deme kan dan weer uitpakken met een propvol orderboek voor de komende periode.