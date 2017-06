Actieplan om Limburgse industrie toonaangevend te maken

De Limburgse maakindustrie heeft zichzelf een ambitieus doel gesteld: over 3 jaar al moeten enkele Limburgse bedrijven toonaangevend worden in hun sector. Daarom is in Hasselt vanmiddag een actieplan voorgesteld, waarbij ondernemers mekaar helpen om in te zetten op digitalisering, innovatie en internationalisering.