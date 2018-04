"Ademloos" legt wanpraktijken Eternit bloot

'Ademloos'is de nieuwe documentaire van filmmaker Daniel Lambo, in samenwerking met producent Storyhouse. In de documentaire stelt Lambo de wanpraktijken van asbestfabrikant Eternit aan de kaak. De film is in première te zien op het Moov-filmfestival op zaterdag 21 april. We geven al een voorsmaakje.