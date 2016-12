"Advocaten van L&H-beleggers kunnen niet lezen"

De gedupeerde Lernout & Hauspie-beleggers hebben geen poot om op te staan. Dat vat zowat het pleidooi samen van KPMG, destijds de bedrijfsrevisor van L&H. Z'n advocaten zetten in de verf dat KPMG in de fraudezaak helemaal is vrijgesproken en daarom ook burgerlijk niet aansprakelijk kan zijn. Op het proces in Gent is KPMG nog de enige partij met diepe zakken.