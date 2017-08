Aedifica gaat zwaar investeren in Duitse rusthuizen

Aedifica, de beursgenoteerde Belgische specialist in rusthuisvastgoed, heeft het grootste contract uit zijn twaalfjarige geschiedenis gesloten : één met de Duitse Specht Gruppe. Samen gaan ze 17 woonzorgcentra bouwen in het noorden van Duitsland. Door de deal verdubbelt het Duitse belang in de portefeuille van Aedifica.