Agfa-Gevaert wil succesvolle IT-afdeling verzelfstandigen

Agfa-Gevaert gaat na of het de IT-activiteiten van z'n HealthCare-divisie kan afsplitsen binnen het bedrijf. Volgens Agfa is die IT-poot zó verschillend geworden van de traditionele activiteiten, dat die afdeling beter een eigen koers kan varen. En zo'n afzonderlijke entiteit is natuurlijk ook aantrekkelijk voor potentiële overnemers.