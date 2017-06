Albert Heijn blijft winkels openen in ons land

Winkelketen Albert Heijn blijft in sneltempo winkels openen in Vlaanderen, vandaag nog eentje in Wemmel. De expansiedrift is opmerkelijk, omdat de supermarktgroep tegelijk bepaalde winkels moet verkopen van de concurrentiewaakhond, en omdat het merk Albert Heijn binnenkort wellicht verdwijnt in België.