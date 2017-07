Albert Heijn wil kassaloze winkel

Albert Heijn wil volgend jaar in Nederland experimenteren met kassaloze winkels. Niet in z'n supermarkten, maar in zijn kleine expressformule Albert Heijn to Go, die ondermeer in treinstations zit. Welke technologie het zal gebruiken is nog niet duidelijk. Maar het zal niet dezelfde zijn als die van de Amerikaanse webgigant Amazon, die vorig jaar uitpakte met een kassaloze winkel.