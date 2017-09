Alheembouw brengt z'n toekomstvisie zelf in de praktijk

Er wordt opnieuw geïnvesteerd in de bouw, een sector die erg gevoelig is aan het economische klimaat. Aannemer Alheembouw heeft in de buurt van Roeselare een opmerkelijk nieuw hoofdkantoor neergepoot. De bijna-passieve cilinder moet het groeiende belang van esthetiek en energiezuinigheid in de industriebouw in de verf zetten. En personeel aantrekken.