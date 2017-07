Alibaba ontketent prijzenslag in home assistants

De Chinese onlinereus Alibaba brengt een home-assistent op de markt, een intelligente luidspreker die je mails kan voorlezen, je lichten kan dimmen en een pizza kan bestellen. De technologie erachter is niet nieuw, de prijs is dat wel. Nooit eerder was artificiële intelligentie zó goedkoop.