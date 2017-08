Allereerste Belgische betaalparking sluit voorgoed

In hartje Brussel komt er morgenvroeg een einde aan een stukje geschiedenis: Parking 58 sluit de deuren. 't Was de allereerste betaalparking van het land, gebouwd voor de Wereldexpo in 1958. Het iconische gebouw moet plaats ruimen voor de nieuwe administratieve dienst van de stad Brussel.