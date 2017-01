Almaar meer 55+'ers sluiten lening af

Een op 6 klanten die bij KBC een woonlening afsluit is ouder dan 55. Een forse stijging, in 2015 was dat nog 1 op 10. Dat blijkt een de jaarlijkse woningkredietanalyse van KBC. Banken vragen een steeds hogere eigen inbreng en dat maakt het voor jongeren een stuk moeilijker om een lening te krijgen.