Almachtige Duitse dieselbouwers buigen onder milieudruk

De Duitse autobouwers Volkswagen, BMW en Daimler gaan op eigen kosten de schadelijke uitstoot van vijf miljoen dieselwagens terugdringen in hun thuisland. Dat hebben ze afgesproken tijdens een vergadering met de regering in Berlijn. Een vergadering die niet onopgemerkt is voorbijgegaan.