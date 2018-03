Alpro investeert in groei en jobs in Wevelgem

Voedingsbedrijf Alpro investeert opnieuw 40 miljoen euro in de groei van z'n fabriek in Wevelgem. De specialist in plantaardige voeding opent er een geautomatiseerd magazijn en een innovatiecentrum. Het zoekt daarvoor 133 extra werkkrachten. Alpro maakt deel uit van de Franse groep Danone en telt in heel Europa 1.300 werknemers.