Alpro laat Vlaamse boeren met succes soja telen

De Vlaamse landbouw heeft er een nieuw gewas bij: voor het eerst zijn enkele boeren soja aan het telen. Een suptropische plant, dat wel, maar hij doet het ook goed in ons klimaat. Voorlopig is er nog maar 25 hectare gezaaid, maar als de oogst meevalt kan dat fors toenemen. Initiatiefnemers Alpro, Aveve en de Vlaamse overheid willen tegen 2025 al naar zo'n 3000 ton soja per jaar.