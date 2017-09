Alstom en Siemens nieuwe treinreus

Na de Europese vliegtuigmastodont Airbus is nu ook een treinreus in de maak. Het Franse Alstom en het Duitse Siemens versmelten hun treinactiviteiten en worden de nummer twee in de wereld. Eind volgend jaar moet de fusie rond zijn. Het duo wil zo sterker worden in een globale markt en een voorsprong krijgen in de digitalisering.