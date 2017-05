Amazon investeert in fysieke winkels

In New York is de eerste van twee boekenzaken van Amazon opengegaan. Het Amerikaanse e-commercebedrijf ziet zo'n 'echte' winkel als een noodzakelijke aanvulling op zijn internetaanbod. Amazon beperkt zich overigens niet tot boeken. Het opent nu ook twee drive-in supermarkten in z'n thuishaven Seattle.