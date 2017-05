Ambitieus vastgoedproject in "hellhole" Molenbeek

Het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan ons land is voor enkele vastgoedspelers de aanleiding om hun plannen voor Sint-Jans-Molenbeek bekend te maken. Molenbeek is géén hell hole, zeggen ze. Samen investeren ze in de bouw van meer dan 450 woningen en appartementen, nieuwe scholen en crèches, kantoren en winkels.