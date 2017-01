Ambitieuze Madam Bakster gaat ook 'offline' verkopen

We nemen u graag mee naar de zoete wereld van Madam Bakster, het alter ego van Laura Verhulst, de student-onderneemster van het jaar. Zij maakt razendsnel furore met gezonde taarten en desserts, zonder suiker of melkproducten Naast een drukbezochte webwinkel opent ze nu een eerste fysiek verkooppunt in hartje Gent.