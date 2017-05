Ambtenaren krijgen satellietkantoren

Federale ambtenaren kunnen voortaan werken vanuit satellietkantoren bij hen in de buurt. 6 grote overheidsdiensten hebben samen 15 van die kantoren geopend, in alle Belgische provincies. Bedoeling is om van de overheid een aantrekkelijkere werkgever te maken, en op termijn kan het ook een besparing opleveren.