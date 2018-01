Amerikaans minister van Handel verdedigt 'America First' in Davos

De Amerikaanse delegatie in Davos zorgt voor nog méér opschudding, door bijkomende importheffingen aan te kondigen. De Amerikanen wijzen erop dat hun grenzen al sinds de tweede wereldoorlog wijd open staan voor de import uit Europa, Japan en China. Maar intussen leven we in een heel andere wereld, zeggen ze.