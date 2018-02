Amerikaanse begroting passeert Senaat

In de VS hebben senatoren van Republikeinen en Democraten een akkoord bereikt over de begroting. De komende uren moeten de voltallige Senaat én het Huis van Afgevaardigden erover stemmen. Zetten die het licht op groen dan is een shutdown van de overheid in de VS op het nippertje afgewend. En wordt ook het schuldenplafond opgetrokken.