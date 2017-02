'Amerikaanse recordjacht als deze is geleden van 1987'

De beurzen in New York zetten eindelijk een punt achter hun winstreeks van de afgelopen tijd. Tien dagen aan een stuk gingen de koersen op de Dow Jones hoger, een rally die in drie decennia niet is voorgekomen. Maar de kans op een oververhitting is reëel, zegt Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis).